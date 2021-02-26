В Турции начались токсикологические испытания вакцины "Спутник V"
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в четверг, что в республике начались токсикологические испытания российской вакцины "Спутник V", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Турции начались токсикологические испытания "Спутник V". У нас есть отдельная подготовка по нему. Также проводится работа по теме совместного производства российской вакцины", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.
Кроме того, Коджа рассказал, что Турция также ведет переговоры с другим производителем вакцин. "В эти дни мы проводим еще более интенсивные переговоры с AstraZeneca. Я думаю, что в ближайшие 1-2 недели может быть подписано соглашение с ней", - добавил министр.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Появится хорошая возможность для сотрудничества между нашими соответствующими структурами и международными компаниями
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство и я, как Президент, всегда будем рядом с членами семей шехидов и инвалидами войны
Президент Ильхам Алиев: Начиная с 17 июля до последнего дня войны ежедневно несколько самолетов доставляли в Армению бесплатное оружие
Президент Ильхам Алиев: Разве те самые ракеты «Искандер» Армения купила за деньги? Нет, получила бесплатно
Президент Ильхам Алиев: Сдача в период тандема НФА-Мусават Шуши, Лачина, Кельбаджара врагу была большим предательством
Пришло время наказания виновников Ходжалинского геноцида – Ричардас Лапаитис на платформе Baku Network (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: В Армении близким людей, погибших в войне, не то что дома, даже хижины не предоставляют
Президент Ильхам Алиев: До конца года проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе семьям шехидов будут предоставлены квартиры
Господин Шульц и контрабандист на дальних азербайджанских берегах или как "гестаповца" Шпигеля чуть не убили в Агсу (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального исполнительного директора компании Signify и других представителей руководства компании (ФОТО)
Пакистанская FWO заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по реализации инфраструктурных проектов
На освобожденных территориях Азербайджана может быть применена лидарная технология - Агентство инноваций
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном по месторождению "Достлуг"
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении гражданина, выдававшего себя за должностное лицо
Silk Way West Airlines готова взять на себя ведущую роль в глобальной транспортировке товаров медицинского назначения
Участница "Евровидения" и Sivva представили проект памяти мирных жителей - жертв армянской агрессии (ВИДЕО, ФОТО)