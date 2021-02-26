В Турции начались токсикологические испытания вакцины "Спутник V"

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в четверг, что в республике начались токсикологические испытания российской вакцины "Спутник V", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Турции начались токсикологические испытания "Спутник V". У нас есть отдельная подготовка по нему. Также проводится работа по теме совместного производства российской вакцины", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

Кроме того, Коджа рассказал, что Турция также ведет переговоры с другим производителем вакцин. "В эти дни мы проводим еще более интенсивные переговоры с AstraZeneca. Я думаю, что в ближайшие 1-2 недели может быть подписано соглашение с ней", - добавил министр.