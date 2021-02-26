В январе 2021 г. турецкий порт Анталья принял около 50 судов

Турция 26 февраля 2021 12:12 (UTC+04:00)
В январе 2021 г. турецкий порт Анталья принял около 50 судов
Ежегодно 26 февраля первый урок во всех учебных заведениях посвящается Ходжалинскому геноциду - министр образования Азербайджана
Ежегодно 26 февраля первый урок во всех учебных заведениях посвящается Ходжалинскому геноциду - министр образования Азербайджана
Состояние министра Азада Рагимова улучшается - замминистра
Состояние министра Азада Рагимова улучшается - замминистра
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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