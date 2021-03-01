В некоторых провинциях Турции отменяется комендантский час

БАКУ /Trend/ - В Турции комендантский час в выходные дни полностью отменяется в провинциях с низким и средним уровнем риска заражения.

Об этом во время заседания Кабинета министров Турции сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган также отметил, что в тоже время комендантский час будет продолжать действовать в провинциях с высоким и очень высоким уровнем риска заражения. Комендантский час будет действовать по всей стране с 21:00 до 5:00.

Глава государства также сказал, что будет возобновлено обучение в школах, дошкольных образовательных учреждениях, а также в 8-ом и 12-ом классах.

Президент Турции сказал, что рестораны, столовые и кафетерии смогут продолжать свою деятельность с условием их заполненности не более 50 процентов с 07:00 до 19:00, за исключением провинций с очень высоким уровнем риска заражения.