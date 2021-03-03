Турция не может в одиночку нести на плечах груз сирийских беженцев - посол в ООН

Международное сообщество не должно перекладывать груз ответственности за гуманитарную ситуацию в Сирии на плечи Турции. Об этом заявил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на заседании ГА ООН по вопросу о ситуации с правами человека в Сирии, пишет Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

«Международное сообщество не может отвернуться от этой трагедии и оставить ее только на наших плечах. Три миллиона человек на северо-западе (Сирии) полностью полагаются на трансграничные операции ООН, проводимые из Турции», - сказал Синирлиоглу.

Дипломат напомнил, что в Турции находится 4 миллиона сирийцев, бежавших от репрессий со стороны режима Башара Асада.

По его словам, Анкара обеспечивает защиту и помощь 9 млн сирийцев, включая 5 млн, проживающих у границ Турции.

Турецкий дипломат также призвал к открытию дополнительных пунктов пропуска, чтобы представители ООН могли напрямую добраться до нуждающихся в Сирии.

«Это не политический вопрос. Это неотложная гуманитарная задача. Так что проявите мужество и протяните руку помощи сирийскому народу», - добавил он.

Посол обратил внимание и на продолжающиеся противоправные действия со стороны сирийского режима и усугубление кризиса в этой стране на фоне пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что Турция прилагает усилия для соблюдения режима прекращения огня в Сирии.

Синирлиоглу напомнил также, что «Турция является единственной страной НАТО, которая сражается лицом к лицу с ДЕАШ, уничтожив более 4 тысяч боевиков группировки в Сирии».

Вместе с тем, постпред призвал международное сообщество уделять должное внимание нападениям и нарушениям прав человека со стороны террористической организации PKK/YPG.