Турция сократила товарооборот с Ираном

БАКУ /Trend/ - В январе 2021 года товарооборот между Турцией и Ираном сократился на 4,483 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 284,384 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В январе 2021 года экспорт Турции в Иран составил 144,591 миллиона долларов, а импорт из Ирана – 139,793 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что в январе 2021 года товарооборот Турции составил 34,24 миллиарда долларов.

По итогам января 2021 года экспорт Турции сократился на 2,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, составив 15,45 миллиарда долларов, сказали в ведомстве.

За этот период импорт Турции сократился на 5,9 процента по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, составив 18,79 миллиарда долларов.

Отметим, что в 2020 году товарооборот Турции составил 388,879 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)