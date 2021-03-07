Турецкие военные ликвидировали семь террористов на севере Сирии

Турецкие силы специального назначения ликвидировали семерых террористов PKK/YPG на севере Сирии.

Об этом,, передает Trend со ссылкой на Анадолу, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Твиттер.

Согласно информации, боевики пытались атаковать зону проведения контртеррористчиеской операции ВС Турции «Щит Евфрата» с территории региона Телль-Рифат, находящегося под оккупацией группировки.

«Наши героические коммандос провели еще одну успешную операцию в районе проведения операции «Щит Евфрата». Нейтрализованы 7 террористов РРК / YPG, которые пытались предпринять атаку из района Телль-Рифат, чтобы нарушить атмосферу мира и безопасности»,-говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что силы безопасности Турции со всей решимостью продолжат антитеррористические операции.