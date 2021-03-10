В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,64 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 66 человек, общее число жертв заболевания достигло 29 160.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 807 387, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 13 755 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 639 человек, общее число выздоровевших достигло 2 640 669.
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