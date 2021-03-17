В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,73 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 71 человек, общее число жертв заболевания достигло 29 623.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 911 642, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 16 749 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 17 893 человека, общее число выздоровевших достигло 2 734 862.