На севере Сирии нейтрализованы 14 террористов РПК
При попытках атаки на зону операции «Источник мира» и проникновения в зону операции «Щит Евфрата» нейтрализованы 14 террористов YPG [сирийское крыло РПК].
Об этом в субботу сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
«В зоне операций «Источник мира» и «Щит Евфрата» успешно предотвращены попытки нападения боевиков. Двенадцать террористов PKK/YPG нейтрализованы в зоне операции «Источник мира» при попытке атаки, два – в зоне операции «Щит Евфрата» при попытке проникновения», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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