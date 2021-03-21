Турция рассчитывает, что турпоток из-за рубежа в страну в 2021 году увеличится на 60-70%

Туристическая индустрия к началу сезона будет полностью готова к приему гостей из-за рубежа, при том, что ожидается увеличение турпотока на 60-70%. Об этом говорится в распространенном заявлении главы Союза туроператоров Турции (Tursab) Фируза Баглыкайя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В нашей стране, как и во многих других странах, начались исследования в сфере вакцинации. Во всем мире было вакцинировано более 400 млн человек, общее число поставивших прививку людей в Турции превысило 13 млн. В апреле в нашу страну поступит еще 100 млн доз вакцины от коронавируса. Наше правительство положительно оценило нашу просьбу о вакцинации сотрудников туристического сектора в качестве приоритетной отрасли. Таким образом к началу сезона наша индустрия будет готова во всех аспектах к приему гостей", - подчеркнул Баглыкайя.

Баглыкайя выразил уверенность, что в 2021 году поток иностранных туристов в Турцию "увеличится на 60-70% по сравнению с прошлым годом". "Мы ожидаем, что в этом году нашу страну посетит более 20 млн иностранных гостей", - добавил он.

В Tursab назвали важным событием "прогресс в сфере вакцинации" в ряде стран. Турецкие туроператоры также рассчитывают, что "первые туристические группы с середины апреля начнут приезжать из таких важных рынков, как Россия и Украина".