В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,1 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 185 человека, общее число жертв заболевания достигло 32 263.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 487 050, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 41 998 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 22 674 человек, общее число выздоровевших достигло 3 105 350.
Лента новостей
Азербайджанские таможенники присоединились к акции по посадке деревьев в рамках кампании "Зеленый марафон" (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана сделала обращение по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности (ВИДЕО)
МИД Азербайджана выступил с заявлением по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности
Американское издание раскрыло имена германских депутатов, подкупленных Арменией - СКАНДАЛЬНЫЙ СПИСОК