ЕС заинтересован в развитии отношений с Анкарой

ЕС необходимо развивать торговые отношения с Турцией. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета ЕС Шарлем Мишелем в представительстве ЕС в Анкаре. Брифинг состоялся по итогам переговоров руководителей Евросоюза с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

"Брюссель готов обсудить с Анкарой сложности в имплементации Таможенного союза и вести работы по его обновлению. Турция является важным партнером в рамках Таможенного союза", - сказала глава Еврокомиссии.

"Соглашение о Таможенном союзе между Турцией и ЕС – это уникальная работа", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Комментируя встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, фон дер Ляйен сообщила, что Анкара продемонстрировала желание вновь установить конструктивные отношения. По ее словам, в ходе консультаций обсуждалась тема развития экономических связей между ЕС и Турцией, при этом приоритет был отведен четырем областям.

"Мы прибыли в Турцию, чтобы придать импульс отношениям с Анкарой и обсудить все сферы взаимовыгодного сотрудничества", - отметила политик.

По словам фон дер Ляйен, встреча с президентом Эрдоганом прошла в искренней атмосфере. Глава Еврокомисии выразила намерение “построить лучшие отношения” с Анкарой.

При этом она констатировала, что Анкара и Брюссель еще находятся на начальных этапах этих усилий. Политик добавила, что “ближайшие недели и месяцы покажут, насколько возможен прогресс”.

Отметив, что на территории Турции в настоящее время нашли приют 4 миллиона беженцев, она добавила, что Анкара успешно “справляется с этим испытанием”. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Брюссель продолжит оказывать помощь беженцам и принимающим их странам.

Касаясь состояния экономических связей сторон, она отметила, что Евросоюз является главным партнером Турции по экспорту и импорту.

"Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества и позитивных связей с Турцией за счет обеспечения безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье представляет стратегический интерес для Евросоюза",-заявил в свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель.

Он отметил, что ЕС готов предложить конкретную повестку по экономическому сотрудничеству с Турцией и вопросу беженцев.

По словам Мишеля, усилия по углублению сотрудничества с Анкарой в области экономики, миграции и связей между народами будут продолжаться “постепенно и пропорционально”.

Он выразил признательность Турции за усилия по размещению беженцев и поддержал позицию фон дер Ляйен касательно того, что ЕС должен продолжать оказывать помощь Турции в этом контексте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 6 апреля, принял председателя Евросовета Шарля Мишеля и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Встреча состоялась в Президентском комплексе в Анкаре за закрытыми дверями. Переговоры продолжались около трех часов.