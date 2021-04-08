В Анкаре прошли учения турецкой армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре прошли военные учения бригад сухопутных войск Вооруженных сил Турции.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, к учениям по боевой стрельбе на полигоне в Шарафликочисарском районе столицы были привлечены танковые бригады 1-го и 12-го мотострелковых корпусов.

Участвующие на военных учениях экипажи с высокой точностью поразили заданные цели.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)