В Анкаре прошли учения турецкой армии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Анкаре прошли военные учения бригад сухопутных войск Вооруженных сил Турции.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, к учениям по боевой стрельбе на полигоне в Шарафликочисарском районе столицы были привлечены танковые бригады 1-го и 12-го мотострелковых корпусов.
Участвующие на военных учениях экипажи с высокой точностью поразили заданные цели.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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