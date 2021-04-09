Посол Италии вызван в МИД Турции

Посол Италии в Анкаре Массимо Гайани был вызван в МИД Турции в связи с высказываниями итальянского премьера Марио Драги в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также подверг резкой критике заявления главы итальянского правительства.

«Решительно осуждаем и отвергаем неприемлемые заявления назначенного премьера Италии Драги о нашем президенте, пришедшим к власти в результате выборов», - сказал, в частности, Чавушоглу.