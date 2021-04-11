В Турции с начала года предотвращено 40 терактов - министр
С 15 июля 2016 года, то есть после попытки переворота в Турции, нейтрализованы 462 главаря террористов. Об этом в социальных сетях сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Министр отметил, что имена 30 из них числились в «красном» списке особо опасных преступников МВД Турции, 27 - в «синем», 28 - в «зеленом», 63 - в «оранжевом» и 314 - в «сером».
Также с 2017 года по сегодняшний день нейтрализованы 6 716 террористов.
По словам Сойлу, с 2017 года силам безопасности сдался 861 террорист.
«В 2017 году в Турции удалось предотвратить 697 терактов, в 2018 – 361, в 2019 – 309, в 2020 – 248 терактов. С начала 2021 года предотвращено 40 терактов», - написал глава турецкого МВД.
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