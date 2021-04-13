ЕС должен отказаться от двойных стандартов по отношению к Турции

Евросоюз должен положить конец применению двойных стандартов в отношении Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, в Анкаре ожидают, что "Европейский союз будет применять к Турции те же процессы и практику, что и к другим странам, принятым в блок".

Турецкий лидер отметил, что реакция властей на социальные волнения, вспыхнувшие в европейских странах на фоне пандемии, обнажила их двойные стандарты по отношению к Турции.

Президент Эрдоган коснулся также темы укрепления отношений между Анкарой и Киевом. Он подчеркнул, что "каждый шаг в направлении развития турецко-украинских связей важен для мира и спокойствия в регионе".

Турецкий лидер заявил и о важности взаимодействия между Турцией и Россией для обеспечения стабильности в регионе. "Полагаю, что каналы диалога, которые мы поддерживаем с Россией независимо от обстоятельств, привели к действительно успешным результатам в предотвращении кризисов в нашем регионе до того, как они достигли опасных масштабов", -сказал он.

Комментируя ситуацию в Ливии, президент Эрдоган вновь указал, что Анкара придает крайне важное значение установлению мира и стабильности в этой стране. "Мы заботимся о мире и благополучии Ливии, с которой у нас почти 5 веков общей истории, как о собственном будущем", - сказал, в частности, глава государства.

Далее в своей речи турецкий лидер сообщил, что власти страны намерены ужесточить ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом нового типа.

Новые меры вступят в силу в среду вечером и будут действовать в течение первых двух недель священного для мусульман месяца Рамазан.

Среди новых рестрикций - расширенный комендантский час в будние дни с 19:00 (ранее с 21.00) до 5 часов утра. В течение этого времени суток также будут запрещены междугородние поездки, за исключением неотложных ситуаций.

Кафе, рестораны и чайные будут предоставлять только услуги доставки на дом и на вынос. Свадебные дома, спортивные центры и игровые залы будут закрыты до окончания Рамазана.