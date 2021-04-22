Россия импортировала из Турции химпродукты на сумму свыше $100 млн

Турция 22 апреля 2021 11:29 (UTC+04:00)
Россия импортировала из Турции химпродукты на сумму свыше $100 млн
Франция импортировала из Турции автомобили на сумму свыше $900 млн
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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