США должны сделать выбор между реальным союзником в лице Анкары и вымышленной историей - Администрация президента Турции

БАКУ /Trend/ - Если США признают так называемый "геноцид армян", это поставит под серьезную угрозу будущее отношений Вашингтона и Анкары. Об этом сказали Trend в Администрации президента Турции.

В администрации считают, что СЩА должны сделать выбор между реальным союзником в лице Турции и вымышленной историей.

"Признав вымышленный "геноцид армян", США потеряют важного союзника в лице Турции. Это также нанесет серьезный ущерб отношениям двух стран», - сказали в администрации турецкого лидера.

В администрации также подчеркнули, что Турция, как и ранее, выступает за открытие архивов для расследования событий 1915 года.

"В истории Турции не было никакого так называемого "геноцида армян". Все подобные претензии армянского лобби к Турции безосновательны", - сказали в администрации главы Турецкого государства.

Напомним, что Турция неоднократно призывала Армению открыть исторические архивы для расследования событий 1915 года, но власти этой страны всячески отвергают эти предложения. Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Редактор: Константин Шапиро)