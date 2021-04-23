У берегов Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Эгейском море, у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 22:49 по местному времени у берегов района Датча провинции Мугла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 7,08 километра.
Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
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