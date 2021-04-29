БАКУ /Trend/ - В Стамбуле предотвращен крупный теракт, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, совершение теракта планировалось Рабочей партией Курдистана (РПК).

Сойлу отметил, что в результате спецоперации были задержаны два члена РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Редактор: Натаван Эфендиева)