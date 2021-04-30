Увеличилось число посетивших Турцию граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В марте 2021 года Турцию посетили 22,365 тысячи граждан Азербайджана, что на 46,6 процента больше по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в марте 2021 года, составила 2,47 процента.

При этом в январе – марте 2021 года в Турции побывали 54,220 тысячи граждан Азербайджана, что на 55,63 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь – март 2021 года, составила 2,78 процента.

Согласно данным министерства, в марте 2021 года в Турцию побывали 1,198 миллиона туристов, что на 23,73 процента меньше по сравнению с мартом прошлого года.

В январе – марте 2021 года Турцию посетили 2,689 миллиона туристов, что на 50,66 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

(Редактор: Надир Насиров)