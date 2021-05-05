Президент Турции провел переговоры с канцлером ФРГ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции провел переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
В ходе беседы турецкий лидер призвал сохранить “импульс, достигнутый в отношениях между Турцией и ЕС”.
Глава турецкого государства указал также, что “Греция продолжает свои провокационные действия, в то время как Турция сохраняет сдержанную позицию”.
Президент Эрдоган подтвердил поддержку Анкарой Правительства национального единства Ливии в целях сохранения стабильности в этой стране, а также заявил о готовности Турции сотрудничать с Германией в этом контексте.
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