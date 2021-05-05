Президент Турции провел переговоры с канцлером ФРГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции провел переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В ходе беседы турецкий лидер призвал сохранить “импульс, достигнутый в отношениях между Турцией и ЕС”.

Глава турецкого государства указал также, что “Греция продолжает свои провокационные действия, в то время как Турция сохраняет сдержанную позицию”.

Президент Эрдоган подтвердил поддержку Анкарой Правительства национального единства Ливии в целях сохранения стабильности в этой стране, а также заявил о готовности Турции сотрудничать с Германией в этом контексте.