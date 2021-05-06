В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,58 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 4 589 501 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду Министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 356 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 41 883.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 4 955 594, еще у 26 476 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 229 491 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 48 459 224 анализов.