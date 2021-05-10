В I квартале 2021 г. страны ОИС увеличили импорт из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2021 года экспорт Турции в страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) возрос на 15 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, превысив 13,151 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В марте 2021 года экспорт Турции в страны ОИС возрос на 3,2 процента по сравнению с показателем марта 2020 года, составив 5,088 миллиарда долларов.

По данным ведомства, импорт Турции в январе-марте 2021 года из стран ОИС возрос на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 7,189 миллиарда долларов.

"Импорт Турции в марте 2021 года из стран ОИС возрос на 20,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 2,268 миллиарда долларов" - сказали в министерстве.

(Редактор: Натаван Эфендиева)