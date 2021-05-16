Германия заметно увеличила импорт готовой одежды из Турции
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Азербайджан продемонстрировал высокие темпы роста в развитии мобильной инфраструктуры - Ассоциация GSMA
Президент Ильхам Алиев: Большая часть Албанских церквей находится в разрушенном или в полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их
Потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства: Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю парил орел (ВИДЕО, ФОТО)
Фестиваль «Харыбюльбюль» в городе Шуша подарил всем невероятные, прекрасные эмоции – народный артист Гаджи Исмаилов (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили среднюю школу №1 в поселке Нидж и церковь Святого Елисея «Чотари» (ФОТО)
Проведение группой испанских парламентариев акции в поддержку Армении неприемлемо – Севиль Микаилова