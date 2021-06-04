Иран значительно увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции

БАКУ /Trend/ - Турция в январе - марте 2021 года увеличила экспорт зерновых и бобовых культур в Иран в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 53,119 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В марте турецкий экспорт зерновых и бобовых культур в Иран вырос в 7,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года и составил 12,481 миллиона долларов.

Турция в январе - марте в целом увеличила экспорт зерновых и бобовых культур на 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до , составив 2,020 миллиарда долларов.

В марте 2021 года Турция экспортировала зерновые и бобовые на сумму 784,306 миллиона долларов, что на 24,2 процента больше показателя за март 2020 года.

За последние 12 месяцев (март 2020 - март 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 7,505 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)