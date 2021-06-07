Обнаруженные в Черном море запасы газа могут обеспечить спрос Турции в течение 12 лет

Обнаруженные Турцией в Черном море запасы природного газа, объем которых вырос благодаря новым открытиям до 540 млрд кубометров, способны обеспечить внутренний спрос страны на протяжении 12 лет.

Такого мнения, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, придерживается главный аналитик Международной консалтинговой компании Wood Mackenzie Эшли Шерман.

Шерман напомнила, что когда Турция обнаружила в Черном море месторождение с запасами природного газа объемом 405 млрд кубометров, Wood Mackenzie прогнозировала рост запасов страны в ближайшем будущем.

По ее словам, одной из стратегических целей Турции должно быть увеличение запасов природного газа.

«Власти объявили о намерении начать добычу в 2023 году, что звучит достаточно амбициозно», - сказала она.

Ранее, 4 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении в Черном море нового газового месторождения, объем запасов которого составляет 135 млрд кубометров.

Буровое судно «Фатих» обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине Амасра-1 на участке «Сакарья».

Тем самым общий объем обнаруженных Турцией в Черном море запасов природного газа достиг 540 млрд кубометров.

Турецкий лидер добавил, что бурение в районе скважины Амасра-1 продолжается и власти страны ожидают «новых хороших новостей из этого региона».