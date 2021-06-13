В Турции дан старт вакцинации лиц от 40 лет

Турция 13 июня 2021 10:47 (UTC+04:00)
В Турции дан старт вакцинации лиц от 40 лет

В воскресенье в Турции стартует регистрация лиц от 40 лет для вакцинации от коронавируса нового типа (COVID-19).

Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава Минздрава выразил надежду на 100-процентное участие граждан в кампании по вакцинации.

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