В Турции дан старт вакцинации лиц от 40 лет

В воскресенье в Турции стартует регистрация лиц от 40 лет для вакцинации от коронавируса нового типа (COVID-19).

Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава Минздрава выразил надежду на 100-процентное участие граждан в кампании по вакцинации.