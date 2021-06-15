В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,2 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 74 человека, общее число жертв заболевания достигло 48 795.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 336 073, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 5 626 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 585 человек, общее число выздоровевших достигло 5 206 836.