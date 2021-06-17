В Турции возросло количество зарегистрированных туркменских компаний

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2021 года в Турции были зарегистрированы 14 компаний с туркменским капиталом, что на две больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Trend в среду в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал туркменских компаний, зарегистрированных в Турции в январе-марте этого года, составил 5,360 миллиона турецких лир, в то время как за аналогичный период 2020 года этот показатель находился на уровне 2,444 миллиона лир. Все они были зарегистрированы в Стамбуле.

В январе-марте 2021 года в Турции были зарегистрированы одна строительная, девять - в сфере оптовой и розничной торговли, одна транспортная компания с туркменским капиталом.

"Остальные компании с туркменским капиталом задействованы в других секторах экономики", – сказали в TOBB.

Официальный курс на пятое мая составляет 8.3241/USD.

(Редактор: Натаван Эфендиева)