Турция увеличила экспорт автомобилей почти на 40%
БАКУ /Trend/ - Турция в январе-мае 2021 года увеличила экспорт автомобилей на 37,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,033 миллиарда долларов.
Об этом сообщили Trend в в турецком министерстве торговли.
В мае Турция экспортировала автомобили на 1,881 миллиарда долларов, что на 56,5 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.
За последние 12 месяцев (май 2020 - май 2021 годов) турецкий экспорт автомобилей составил 28,803 миллиарда долларов.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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