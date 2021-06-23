Анталья - одно из самых привлекательных для туристов направлений в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Анталья - одно из наиболее привлекательных для иностранных и местных туристов направлений.

Об этом сказали Trend в среду в министерстве культуры и туризма Турции.

В ведомстве отметили, что немалую роль в этом играют природные условия провинции.

«Иностранных туристов особо привлекает местный водопад Дуден», - сказали в министерстве.

Кроме того, среди привлекательных факторов история провинции, ее античные города.

Было отмечено, что большой популярностью Анталья пользуется у туристов из России, Германии и Великобритании.

(Редактор: Натаван Эфендиева)