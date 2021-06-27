Азербайджан увеличивает импорт химпродуктов из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–мае 2021 года экспорт химпродуктов из Турции в Азербайджан возрос на 61,4 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 182,448 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В мае экспорт химпродуктов из Турции в Азербайджан сократился на 42,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 28,0665 миллиона долларов.

Турция в январе-мае 2021 года увеличила экспорт химпродуктов на 34,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,597 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала химпродукты на 2,130 миллиарда долларов, что на 80,5 процента больше показателя мая 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 - май 2021) турецкий экспорт химпродуктов составил 20,740 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)