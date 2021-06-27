На севере Ирака нейтрализованы три террориста РПК
ВВС Турции нейтрализовали трех террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Гара на севере Ирака.
Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
«Турция продолжает наносить эффективные удары по позициям террористов на севере Ирака. ВВС Турции в результате успешной воздушной операции нейтрализовали трех террористов РКК в районе Гара», - говорится в сообщении.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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