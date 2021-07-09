Эрдоган и Зеленский обсудили двусторонние отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений.

Лидеры также обменялись мнениями по региональным событиям.