Эрдоган: Турция была, есть и будет рядом с Боснией и Герцеговиной

Для Боснии и Герцеговины важна стабильность каждого региона, а стабильность Боснии и Герцеговины важна для всей Европы, в частности для Балканского полуострова. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам церемонии в память жертв геноцида в Сребренице, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства подчеркнул, что Турция не позволит задвинуть на второй план геноцид в Сребренице - черное пятно в истории Европы и всего человечества.

«Турция была, есть и будет рядом с Боснией и Герцеговиной и братским боснийским народом», - сказал Эрдоган.