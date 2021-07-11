Эрдоган: Турция была, есть и будет рядом с Боснией и Герцеговиной
Для Боснии и Герцеговины важна стабильность каждого региона, а стабильность Боснии и Герцеговины важна для всей Европы, в частности для Балканского полуострова. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам церемонии в память жертв геноцида в Сребренице, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Глава государства подчеркнул, что Турция не позволит задвинуть на второй план геноцид в Сребренице - черное пятно в истории Европы и всего человечества.
«Турция была, есть и будет рядом с Боснией и Герцеговиной и братским боснийским народом», - сказал Эрдоган.
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