Израиль увеличил импорт кожаных изделий из Турции почти на 60%
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В Баку прокурор потребовал наказания в виде 7 лет лишения свободы для каждого из 13 членов армянской вооруженной группировки
Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в развитии нефтегазового комплекса – министерство
Минздрав Израиля: от заражения "дельтой" вакцина Pfizer защищает на 39%, от тяжелой формы болезни - на 91%
USAID задействует экспортный потенциал Узбекистана посредством проекта по развитию агробизнеса (Эксклюзив)
Сербия заинтересована в импорте азербайджанского газа по «Южному газовому коридору» - вице-премьер (Интервью)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является страной, наиболее пострадавшей от войны. При этом деньги предоставляют Армении
Президент Ильхам Алиев: Если нам, как Армении, предоставят средства в качестве гранта, мы никогда не откажемся
Президент Ильхам Алиев: То, что Шарль Мишель не употребил слов «статус», «Нагорный Карабах», конечно, было очень мудрым шагом
Президент Ильхам Алиев: Для удобного проезда в Кяльбаджар из Гейгеля прокладывается дорога через перевал Омар
Президент Ильхам Алиев: Валютные резервы в Азербайджане почти в 6 раз превышают внешний государственный долг
Президент Ильхам Алиев: До конца нынешнего года мы наладим все электрическое хозяйство на освобожденных землях – и в Карабахе, и в Восточном Зангезуре
Президент Ильхам Алиев: Вся выполняемая работа на освобожденных территориях получает одобрение и поддержку народа
Президент Ильхам Алиев: Итоги шести месяцев свидетельствуют о том, что экономика Азербайджана уже преодолела спад
Президент Ильхам Алиев: Имеются конкретные планы, связанные с разработкой месторождений железной руды - традиционной для Дашкесана отрасли
Хорватия и Азербайджан планируют проведение очередного заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству – министр (Эксклюзив)