Самолет глав Минобороны и Генштаба Турции экстренно сел после столкновения с птицей

Самолет, в котором находились министр обороны Турции Хулуси Акар, глава Генштаба Яшар Гюлер и генерал Умит Дундар в понедельник совершил вынужденную посадку на базе турецких ВВС близ города Адана после столкновения с птицей, сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Из-за столкновения пострадало стекло в кабине пилотов.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся на борту не пострадал.