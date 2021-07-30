В Турции с начала года зарегистрировано около 400 компаний с иранским капиталом

БАКУ /Trend/ - В январе – июне 2021 года регистрацию в Турции прошли 375 компаний с иранским капиталом, что на 58 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал компаний с иранским капиталом, зарегистрированных в Турции в январе - июне, составил 70,835 миллиона турецких лир, в то время как в аналогичном периоде 2020 года этот показатель находился на уровне 66,401 миллиона турецких лир.

В указанный период больше всего компаний с иранским капиталом было зарегистрировано в Стамбуле – 339. Их совокупный капитал составил 61,063 миллиона турецких лир.

Из общего числа зарегистрированных компаний 26 работают в промышленной сфере, 11 – в строительстве, 155 - в сфере оптовой и розничной торговли, 10 - в области транспорта и логистики, 18 - в сфере туризма, две - в сфере финансов, а 45 - занимаются продажей недвижимости. "Остальные компании с иранским капиталом задействованы в других секторах экономики", – сказали в TOBB.

Совокупный капитал зарегистрированных в отчетный период 155 иранских компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 25,408 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 26 июля составляет 8,5252TL/1USD.

(Редактор: Константин Шапиро)