Турция и Азербайджан увеличили товарооборот почти на $70 млн

БАКУ /Trend/ - В июне 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 68,503 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 231,617 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В июне турецкий экспорт в Азербайджан составил 186,543 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 45,074 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе - июне товарооборот между двумя странами вырос на 360,926 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,327 миллиарда долларов.

"В указанный период турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,018 миллиарда долларов, импорт – 309 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.

В прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 2,221 миллиарда долларов. При этом турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт - 366 миллионов долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)