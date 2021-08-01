Террористическая организация взяла на себя ответственность за поджоги лесов в Турции

БАКУ /Trend/ - Террористическая организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в Турции. Об этом, как передает Trend, пишет в воскресенье газета Yeni Shafak.

Согласно информации, данная организиция также связана с террористической группировкой РПК.

Официальных комментариев на данную тему пока нет.