Террористическая организация взяла на себя ответственность за поджоги лесов в Турции
БАКУ /Trend/ - Террористическая организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в Турции. Об этом, как передает Trend, пишет в воскресенье газета Yeni Shafak.
Согласно информации, данная организиция также связана с террористической группировкой РПК.
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