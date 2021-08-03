В Турции продолжается тушение 7 лесных пожаров

За последние 5 дней в Турции локализованы либо потушены 125 из 132 очагов лесных пожаров. Семь пожаров продолжаются, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Об этом сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

По его словам, в тушении лесных пожаров в Турции задействованы 16 самолетов, 9 БПЛА, 51 вертолет, 1 беспилотный вертолет, сотни единиц техники, более 5 тыс. пожарных.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в связи с лесными пожарами полностью эвакуировано население восьми населенных пунктов страны.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, в свою очередь сообщил, что ни один туристический объект в стране не был эвакуирован в связи с лесными пожарами. «Были объекты, которые в качестве меры предосторожности, освобождали от постояльцев на несколько часов», - сказал министр.