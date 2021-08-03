Турция увеличила экспорт мебели и древесины более чем на треть

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – июне 2021 года увеличила экспорт мебели и древесины на 29,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,214 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В июне Турция экспортировала мебель и древесину на 614,376 миллиона долларов, что на 33,9 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт мебели и древесины составил 6,288 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)