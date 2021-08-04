Между лидерами Турции и Болгарии состоялся телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с болгарским коллегой Руменом Радевым. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с лесными пожарами, а также перспективы развития двусторонних связей.

Президент Эрдоган поблагодарил коллегу за соболезнования и сочувствие в связи бушующими в Турции лесными пожарами, а также за проявленную солидарность и поддержку в ликвидации последствий стихийного бедствия.