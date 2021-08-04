У берегов Турции произошло еще два землетрясения

Турция 4 августа 2021 04:47 (UTC+04:00)
У берегов Турции произошло еще два землетрясения

БАКУ /Trend/ - У берегов Турции произошло еще два землетрясения.

Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в Эгейском море у берегов района Датча провинции Мугла. Эпицентр землетрясения располагался в 51,98 километра от района Датча, очаг залегал на глубине 12,70 километра.

В том же районе произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 4,4. Эпицентр землетрясения располагался в 43,72 километра от района Датча, очаг залегал на глубине 7,15 километра.

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