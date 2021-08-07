Президент Турции провел переговоры с премьером Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ливии Абдельхамид Дибейбе провели в Стамбуле переговоры в узком и расширенном форматах, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Переговоры состоялись в резиденции «Вахдеттин» в закрытом для прессы режиме.
На встрече с участием делегаций с турецкой стороны присутствовали министр финансов и казначейства Лютфи Эльван, министр торговли Мехмет Муш, председатель Центрального банка Шахап Кавдыжоглу и главный советник президента Сефер Туран.
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