БАКУ /Trend/ - Турция в январе–июле 2021 года сократила экспорт готовой одежды в Иран на 36,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,968 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле Турция сократила экспорт готовой одежды в Иран на 29,4 процента по сравнению с июлем 2020 года – до 713 тысяч долларов.

Турция в январе–июле 2021 года увеличила экспорт готовой одежды на 26,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,13 миллиарда долларов.

При этом в июле Турция экспортировала готовую одежду на 1,698 миллиарда долларов, что на 5,9 процента меньше показателя июля 2020 года.

За последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021) турецкий экспорт готовой одежды составил 19,47 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)