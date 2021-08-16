Израиль увеличил импорт кожаных изделий из Турции почти на 60%

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2021 года экспорт кожаных изделий из Турции в Израиль вырос на 58,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 22,397 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июне экспорт кожаных изделий из Турции в Израиль вырос на 108 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 5,038 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – июне в целом увеличила экспорт кожаных изделий на 25,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 793,287 миллиона долларов.

В июне Турция экспортировала кожаные изделия на 153,108 миллиона долларов, что на 51,4 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт кожаных изделий составил 1,493 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)