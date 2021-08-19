В Турции работают над реализацией около 500 транспортных и инфраструктурных проектов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Турции ведутся работы над реализацией 469 проектов общей стоимостью 694,721 миллиарда турецких лир. Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным ведомства, из 694,474 миллиарда турецких лир, направленных в Турции на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов, 179 миллиардов пришлись на средства зарубежных кредитов.

"В числе этих проектов есть те, реализация которых началась в предыдущие годы", - отметили в министерстве.

Отмечается, что в 2021 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции будет направлено 42,474 миллиарда турецких лир, 5,992 миллиарда из которых придутся на зарубежные кредиты.

Согласно данным министерства, в 2020 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции было направлено 282,773 миллиарда турецких лир, 56,85 миллиарда из которых прошлись на средства зарубежных кредитов.

Официальный курс на 19 августа составляет 8,5111TL/1USD.

(Редактор: Константин Шапиро)