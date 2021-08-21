Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции более чем на 40%

БАКУ /Trend/ - В январе–июле 2021 года экспорт кожаных изделий из Турции в Иран сократился на 40,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 934 тысяч долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле экспорт кожаных изделий из Турции в Иран вырос на 21,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 154 тысяч долларов.

Турция в январе – июле в целом увеличила экспорт кожаных изделий на 23,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 938,349 миллиона долларов.

В июле Турция экспортировала кожаные изделия на 145,409 миллиона долларов, что на 13,8 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) турецкий экспорт кожаных изделий составил 1,511 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)